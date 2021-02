Anche oggi che è presidente del Monza in Serie B, il cuore di Silvio Berlusconi batte sempre per il suo Milan. A confermarlo è lo stesso ex Premier, che ai microfoni di Sport Mediaset ha detto: "Spero che vincano loro lo scudetto, ma devono cambiare il modulo. Mi piacerebbe suggerire qualcosa a Pioli, ma per adesso l'ho fatto una sola volta per questioni meno importanti. Però magari gli farò una telefonata..." ha detto Berlusconi, pronto a dare consigli all'allenatore rossonero per superare tutti nella corsa allo scudetto.