di Francesco Guerrieri

83 candeline oggi. Tutte - rigorosamente - bianche e rosse. Come i colori del suo Monza, il nuovo club del presidente Silvio Berlusconi. Tra i regali da scartare per il suo compleanno ce n'è uno in particolare, che però non ha fretta di scatare: domani, infatti, il suo Monza giocherà alle 21 contro la Juventus Under 23 nel posticipo della settima giornata del girone A di Serie C. Il modo migliore per festeggiare sarebbe con una vittoria contro la squadra di Pecchia che ha totalizzato tre pareggi e una vittoria nelle ultime quattro partite.



RICORDI - Che sia Under 23 o prima squadra cambia poco, quando Berlusconi vede la Juventus la macchina del tempo si attiva da sola. Quanti ricordi, sfide infinite tra scudetti e Champions League: "I migliori anni della nostra vita" li ha definiti il braccio destro di Berlusconi Adriano Galliani. Era il 1986 quando il piccolo Milan di Berlusconi sognava di diventare come la grande Juve di Agnelli. Era quello il loro modello, punto di riferimento per arrivare al successo. Storie di rivalità e amicizia, come quella tra Galliani e Giraudo, nata dietro una scrivania quando l'ex dirigente della Juve andò da Galliani per chiedergli la situazione del calcio italiano prima di diventare ad bianconero. DALL'OLD TRAFFORD, AL MOCCAGATTA - Nel 2003 si sono affrontate nella finale di Champions League tutta italiana: quel rigore di Shevchenko è ancora davanti agli occhi di tutti i tifosi. Era uno dei punti più alti del nostro calcio, e lì al centro del mondo c'erano Milan e Juventus. Berlusconi e Agnelli. Sedici anni dopo la storia si ripete. Dalla Champions alla Serie C, dall'Old Trafford al Moccagatta di Alessandria. Monza-Juve Under 23, Berlusconi contro Agnelli. Oggi come ieri.