Anche stavolta, Silvio Berlusconi non è passato inosservato. Il capo politico di Forza Italia si è recato in Calabria per aiutare la candidata di centrodestra, Jole Santelli, in vista delle imminenti elezioni regionali. A Tropea, Silvio ha presentato dal palco la deputata di Cosenza. Ma la battuta con cui l'ha fatto non è piaciuta a parecchi presenti. "Alla mia sinistra c’è una signora, Jole Santelli. La conosco da 26 anni, non me l’ha mai data - le parole di Berlusconi -. Adesso sarebbe stata perfetta perché, senza voce com’è, non avrebbe potuto andare in giro a raccontarlo”...