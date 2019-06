Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan, ha parlato ai microfoni di Gazzetta.it anche della Juventus e del passaggio da Massimiliano Allegri a Maurizio Sarri in panchina: "Non conosco il signor Sarri, non ho sufficienti basi per dire se sarà un buon allenatore per la Juventus. Prendo atto che Allegri, dopo tutti i campionati che ha vinto in successione continua, sia andato via dalla Juventus. Questo è senza dubbio insolito, non si è verificato molto spesso nel calcio nei tempi passati. Conte all'Inter? L'avrei visto bene al Milan, ma Giampaolo funziona benissimo".