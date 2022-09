Non sarà una finale di Champions League come nel 2003, ma la sfida avrà certamente il suo fascino. Il match tra, in programma domani all'U-Power Stadium, sarà anche sinonimo di incontro tra Silvioe Andrea, rappresentanti di due delle dinastie più longeve non solo del calcio italiano, ma dello sport in generale. Quella bianconera non ha eguali, se è vero che il prossimo anno sancirà il centenario della presidenza della famiglia a capo della Fiat, ma anche dall'altra parte non si scherza: i Berlusconi, infatti, sono nel mondo del pallone da oltre un quarto di secolo, da quando nel 1986 rilevarono la proprietà delportando la squadra rossonera a livelli mai raggiunti prima; poi una breve pausa, dal 2017 al 2018, e il ritorno "in affari calcistici" con il Monza, ancora con Adriano- Come scrive Tuttosport, i nomi delle due famiglie evocano letteralmente duelli epici: dal periodo d'oro di Arrigoe Fabioai trionfi della Vecchia Signora guidata da Marcello, fino alla storica finale didie al recente dominio incontrastato dei bianconeri. Ora non c'è più il Milan, ma il Monza, che però, per una strana coincidenza, in questo momento è accomunato alla Juve da un destino molto simile: entrambe le squadre, infatti, sono alla disperata ricerca di una vittoria per rimettersi in carreggiata, i brianzoli per risalire dall'ultimo posto in classifica, i bianconeri per non perdere irrimediabilmente terreno sulle altre rivali per i primi posti, alla vigilia della sosta per le Nazionali.- Diverso, invece, l'approccio alla crisi, con Silvio Berlusconi che ha deciso di cambiare guida tecnica puntando peraltro su un ex Juve, Raffaele, mentre Andrea Agnelli ha silenziosamente tirato dritto, dimostrando di continuare a credere nel progetto a lungo termine che lo scorso anno lo ha convinto a richiamare Massimilianofacendogli firmare un lauto contratto quadriennale. Domani a Monza, dunque, saranno a confronto anche le storie di due grandi famiglie. Con le radici nel passato, ma lo sguardo sempre rivolto al futuro.