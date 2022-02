Dopo le polemiche avvenute nella giornata di ieri in occasione della rete annullata all'Atalanta contro la Fiorentina, anche l'ex arbitro di Serie A Mauro Bergonzi, ha voluto esprimere il suo pensiero a riguardo e lo ha fatto durante il corso della trasmissione 1 Football Club.



'Facciamo chiarezza: molti hanno chiesto perché Doveri non sia andato al VAR. Dal momento che l'assistente segnala il fuorigioco, il gol viene già annullato e il VAR era chiamato solo a confermare la posizione di offside. A livello di procedura, è tutto corretto. Il regolamento cosa ci dice? Che è fuorigioco se il giocatore 'impatta' nell'azione. Per impattare si intende 'urtare', 'andare contro qualcosa'