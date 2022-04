L'ex arbitro della Serie A Mauro Bergonzi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 1 Football Club, dove ha parlato anche di Sozza, il direttore di gara designato e tanto contestato per il match tra Inter e Roma.



'Dissi che questo ragazzo mi sembrava un misto tra Rocchi e Orsato e secondo me non mi sbagliavo. Penso che nel giro di poco diventerà uno dei migliori arbitri italiani, inoltre penso che arbitrerà una finale europea nel giro di pochi anni. Lui è bravissimo ed ha grande umiltà. I complimenti si devono sprecare, perché non esiste che un arbitro venga criticato in quel modo prima di una partita'.