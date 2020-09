L'ex arbitro di Serie A Mauro Bergonzi dà il suo punto di vista sulle direzioni arbitrali della nuova stagione a Radio Sportiva: "Lo scorso campionato ne abbiamo visti troppi, seppur in un campionato particolare per tutti. Rizzoli ha dato indicazioni chiare ai suoi quest'anno, penso si tornerà un po' all'antico guardando il braccio verso il pallone e non viceversa".



VAR - "Credo che le situazioni verranno più controllate dagli arbitri sul campo. Spero che questo sia ben vigilato, sui falli di mano si rischiano troppe divergenze fra DG e Var. Quel tipo di fallo è molto soggettivo".