A One Station Radio, l'ex arbitroè tornato sul rigore disu: "Il Var deve intervenire solo in caso di chiaro ed evidente errore. Perché in Inter-Juve si è andati al Var ed in Roma-Napoli no? Mariani ha arbitrato bene, ma sul fallo di Dumfries ha portato il fischietto alla bocca senza poi dare rigore, quindi per lui c’era già un dubbio. In quel caso è stato giusto richiamarlo. Nel caso di Massa, invece, dal campo non lo avrei mai dato, ma il Var avrebbe dovuto richiamarlo ad un on-field-review".