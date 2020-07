Mauro Bergonzi, ex arbitro, è intervenuto a Radio Musica Television per parlare dei tanti falli di mano chiamati con il nuovo regolamento: "In questo periodo gli arbitri stanno cercando di applicare il regolamento seguendo le indicazioni e punendo in maniera rigida e severa qualunque tipo di fallo di mano. Il fallo di mano è il più complicato da giudicare e da vedere, ci sono tanti parametri da giudicare. Non viene più considerata la volontarietà, ma la posizione delle braccia e fatta eccezione di qualche svista si sta punendo tutto".



TORNARE INDIETRO? - "Tornare indietro è molto pericoloso, bisogna valutare anche gli arbitri presenti nell'organico. Al momento ci sono tanti arbitri giovani e il regolamento prevede che vengano presi in considerazione i casi più difficili, la linea di condotta è quella di punire ed è giusto seguire questa direzione, è stata portata uniformità. Non sono d'accordo come tifoso di calcio, ma lo sono da arbitro". L'ANEDDOTO SU BUFFON - "I migliori in campo erano Zanetti, che aveva una correttezza infinita, così come Maldini e Buffon. Erano grandissimi giocatori sia dentro che fuori dal campo. La mia ultima partita fu un Juventus-Cagliari, fu la stagione dei 102 punti per i bianconeri, ricordo che Buffon, uscendo dal campo per fare spazio al terzo portiere, venne a salutarmi ed abbracciarmi visto che era l'ultima partita della mia carriera".