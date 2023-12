L'ex arbitroha parlato così a La Domenica Sportiva dell'arbitraggio di Juve Napoli:I- "Episodio del minuto 65, in pochissimi l’hanno notato. A me l’ha fatto notare Adani, non esistono replay. Ci sono proteste per un contatto in area Cambiaso Kvaratskhelia. Si trattengono tutte e due in maniera molto energica. Il pallone non arriverà mai a loro, però il giocatore della Juve ha rischiato un po’ perché non guarda il pallone, ma solo Kvaratskhelia. Non è situazione nitida, non posso dire che è un rigore solare. Il direttore di gara che vede solo Cambiaso che non guarda pallone, ma solo l’avversario, può fischiare rigore. Cambiaso ha rischiato, deve stare molto attento".