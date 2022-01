Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A e internazionale, è stato intervistato da MilanNews.it all'indomani del clamoroso errore di Serra in Milan-Spezia. Domenica prossima ci sarà lo scontro diretto tra i rossoneri e la Juventus e Bergonzi ha detto che, se fosse lui il designatore, sceglierebbe "sicuramente un arbitro esperto internazionale. In questo momento mando Orsato e non mi sbaglio... magari era già stato designato lui prima dei fatti di ieri, anche perché Doveri ha già arbitrato la Supercoppa con in campo la Juventus".