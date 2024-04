L'ex arbitro Mauroha parlato ai microfoni de La Domenica Sportiva commentando il contatto tra Mina e Alcaraz che in Cagliari Juventus ha fatto tanto discutere. Le sue parole:"Il direttore di gara non prende nessuna decisione, il giocatore della Juve rimane a terra con le mani sul volto. Il gomito sinistro del difensore del Cagliari va sul volto dell’avversario. Tutti gli arbitri di tutte la categorie quando vedono una situazione simile puniscono il gesto con un calcio di punizione diretto e ammonizione. Siamo in area di rigore e questo era calcio di rigore ammonizione per il giocatore del Cagliari. Il direttore di gara magari non ha avuto la percezione di quel che è successo, ma il Var Chiffi doveva richiamarlo, era un chiaro ed evidente errore e da regolamento si doveva intervenire".