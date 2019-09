Beppe Bergomi, a Sky Sport, parla della situazione attuale della Juventus: "Capisco che la Juve non potrà mai giocare come il Napoli: Sarri dovrebbe lavorare troppo con la difesa. Anche con il Napoli, la Juve è stata fortunata sul calcio d'angolo contro che poi ha innescato il contropiede che ha riaperto la gara. La Juve non sta bene, si vede. Ma poi perché manda via Mandzukic? Tutti si tengono i giocatori alti, la Juve se lo toglie. Chi è il centravanti di riserva della Juve? Dybala? E i terzini: chi è il sostituto di Alex Sandro? Non hanno terzini mancini. De Sciglio qualcuna la salta, ci sono cose che non mi convincono".