Beppe Bergomi, a Sky Sport, ha parlato di Chiesa e non solo: "Chiesa è un giocatore straordinario, che può giocare sia a destra che a sinistra. Quando uno come lui entra a 20 minuti dalla fine con i suoi strappi ti può dare molto. Bernardeschi? Quando porti uno come lui che non ha fatto bene in campionato vuol dire che è il tuo uomo, che dà tutto e fa tutto per te. Sono giocatori che hanno attitudini diverse rispetto ai titolari e che possono darti alternative in corso"