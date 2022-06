Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha parlato così della possibilità di vedere Paulo Dybala in nerazzurro: "Il campionato? Mi è piaciuto, è stato incerto in testa e in coda. Mi hanno sorpreso in bene Verona, Torino e Sassuolo. L'Inter ha giocato due mesi alla grande, il Milan è stato continuo e non ha vinto lo scudetto per caso, abbiamo visto a sprazzi un bel calcio dal Napoli. Dybala è l'uomo giusto per l'Inter? Sì, il tifoso interista vuole i grandi 10, alla Corso, Beccalossi e Recoba".