L'ex calciatore dell'Inter Beppe Bergomi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove è tornato a parlare della sfida di Coppa Italia tra nerazzurri e bianconeri.'L'Inter secondo me arriva da buone prestazioni, con Fiorentina e Salernitana meritava di vincere, con la Juve ha meritato il pareggio. Ma sicuramente in Champions affronta una squadra che può metterla in difficoltà'.