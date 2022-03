Nella serata di ieri l'Inter di Simone Inzaghi non è riuscita ad andare oltre l'1-1 con il Torino fuori casa. Il pari è arrivato all'ultimo dei 4 minuti di recupero grazie alla rete di Alexis Sanchez che ha risposto a quella precedente firmata da Bremer. Ma a far discutere è stato un chiaro ed evidente fallo da rigore commesso da Ranocchia ai danni di Belotti, visionato dal VAR e non assegnato da Guida. Su questo episodio ha espresso il suo parere anche Beppe Bergomi che, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky, in cui ha fatto riferimento anche al rigore concesso alla Juve nella gara di andata a San Siro contro i nerazzurri.



'Dall'episodio del rigore concesso alla Juve contro l'Inter, Gianluca Rocchi disse basta 'rigorini' e quei contatti non sono stati più fischiati. Altri 4-5 sono stati lasciati andare. Questo però è rigore'.