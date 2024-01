Beppeai microfoni di SkySport è intervenuto sulla lotta Scudetto che include Juventus ed Inter. Le sue parole:"C’è grande equilibrio, ma la vedevo così già dall’inizio. Primo perché la Juve, non avendo le Coppe, sono convinto che abbia meno difficoltà. Poi è una squadra che continua a crescere, nel 3-5-2 hanno diverse punte, ognuna diversa dall’altra. La Juve ha gente veloce in difesa, come Bremer, i difensori dell’Inter sono bravi ma non sono veloci mediamente e hanno bisogno di coperture, la difesa bianconera si può anche alzare, sono tutti e tre molto veloci".