Intervenuto negli studi di SkySport Beppeha commentato la situazione attuale della. Queste le sue parole:"La storia della Juve non è mai stata di un calcio bello, per loro vincere è l’unica cosa che conta. Allegri? È quello, non è cambiato rispetto a prima. In questo momento diventa più difficile, deve aggrapparsi alle sue convinzioni, a quello che ha sempre proposto ma che non sembra basti più. Prima avevo sospeso il giudizio, adesso è difficile difendere questa situazione. Di Maria dirà: dove sono arrivato? Le scelte di Pogba, Paredes e Di Maria sono quelle di giocatori che il meglio l’hanno già dato".