A Sky Sport, Beppeparla così della Juventus: "Kostic è uno che fa tanti assist ma non tanti gol, non lo si può paragonare a Perisic da questo punto di vista. Sta comunque all'allenatore decidere come utilizzarlo, ma se Allegri vuole fargli fare tutta la fascia qualcosa rischia di perderlo. La Juve ha innanzitutto bisogno di trovare un'identità, poi partendo da questa base si potranno aggiustare sfumature nel gioco dei singoli calciatori".