Beppe Bergomi, a Le Iene, parla così dei favori arbitrali alla Juventus: "Quest’anno non mi viene in mente nulla quindi penso sia in pareggio. Negli ultimi 40 anni? Io ho la facoltà di non rispondere (ride, ndr). Sudditanza sugli arbitri? Sì, non solo con la Juve, ma vale per tutte le big".