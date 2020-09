Beppe Bergomi, a Sky Sport, ha parlato di Suarez ma non solo: "Brutta storia, certamente. Capire le conseguenze, nella mia ingenuità magari Suarez sa l'italiano per la moglie o per vari motivi. E invece pensare che un ragazzo possa sostenere un esame di italiano senza conoscere nulla... qualche responsabilità ce l'ha anche lui. E mi fermo qui, mi sembra uno spaccato di quello che è successo. Speriamo che non possa succedere più, nel passato ne abbiamo vissute già tante di queste situazioni. Conte? Parlo da interista, il Milan sta facendo le cose migliori, quindi fatico un po' a dirlo. A noi, cioè all'Inter, deve dare un segnale di forza, deve far credere ad un sogno".