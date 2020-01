Beppe Bergomi, a TMW Radio, ha parlato dei primi mesi di Sarri alla Juventus. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: "Il primo Sarri? Il predecessore, quando raggiungeva i risultati in una certa maniera, era sottoposto alla critica. La Juve ha alternato cose belle, come i gol di ieri, ad un calcio che non è sempre stato giocato alla grande. Però è primo ed agli ottavi di Champions, ci sarà tempo per Sarri per sistemare determinate cose e far sì, come diceva Chiellini, che alla squadra scatti la scintilla del bel gioco e dello stare nella metà campo avversaria. Per ora ci sta riuscendo parzialmente, vedremo da qui alla fine cosa succederà".