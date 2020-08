Ecco cos'ha detto Beppe Bergomi negli studi di Sky Sport ieri sera a proposito dell'elezione di Paulo Dybala a MVP della Serie A 2019-2020: "Ricordiamo che Dybala prima del lockdown faceva panchina. Non discuto che abbia deciso diverse partite anche in quel periodo, ma non si può essere così assolutisti e avere tutte queste certezze. Il grande campione dev'essere titolare fisso. E Ronaldo non fa mai panchina... Sarri ha detto che far giocare insieme Dybala e Ronaldo è sempre stato un problema e ci è riuscito solo nella seconda parte della stagione. A chi avrei dato l'MVP? Dybala è un grande giocatore e va sul podio, ma se devo dire chi è stato più determinante dico Ronaldo".