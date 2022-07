Intervenuto nel corso del format radiofonico "Il Diabolico e il Divino", il commentatore Sky Beppe Bergomi ha parlato di, che presto potrebbe salutare la: "Il ragazzo non ha avuto la crescita che mi aspettavo, io ho commentato la semifinale di Europa League Ajax-Lione quando lui aveva 17 anni e avevo pensato che sarebbe diventato un campione. Mi aspettavo che il gioco di Sarri potesse esaltarlo, perché Sarri è un maestro come abbiamo visto anche con la crescita di Koulibaly. Quest’anno anche qualche errore l’ha commesso e le società preferiscono vendere i difensori per acquistare davanti".