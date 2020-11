1









Beppe Bergomi, al Club di Sky Sport, ha parlato di Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. "In questo momento sto con Ibra - le parole dell'ex difensore dell'Inter e della Nazionale -. In questo momento preferisco Ibrahimovic a Cristiano Ronaldo. La Juventus ancora mi deve convincere contro le squadre forti. Il Milan invece mi convince con Ibra avendo già vinto contro Inter e Napoli. La Juventus invece, contro Lazio e Roma non mi ha convinto e non ha vinto. L’Inter a me è piaciuta poco. Le reazioni emotive vanno bene una volta o due, ma alla lunga non vinci. Non puoi pensare di essere competitivo fino alla fine puntando solo sulle reazioni emotive, era successo già contro la Fiorentina".