Durante Sky Calcio Club, l’ex interista Beppe Bergomi ha detto la sua sui centrocampisti più forti della Serie A: “Barella miglior centrocampista della Serie A? Lo è insieme a Kessié. Italiano in assoluto: è in Nazionale, anche lì trova i tempi d’inserimento. Ricordiamoci del gol segnato contro l’Olanda, adesso arriva al gol in tutte le maniere: con l’inserimento e il tiro da fuori. È il più bravo”.