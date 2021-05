Tornando sugli episodi di Juve-Inter, l'ex difensore nerazzurro Beppe Bergomi ha commentato così il rosso a Rodrigo Bentancur che ha rischiato di condizionare la gara: "Voglio tornare sul secondo cartellino giallo di Bentancur contro l'Inter: secondo me non è mai espulsione - ha detto a Sky - All'inizio vedendolo in diretta non mi sembrava neanche fallo, poi rivedendolo non mi è sembrato proprio da ammonizione. Ed è stato un cartellino che è andato a condizionare tutto il secondo tempo".