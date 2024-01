Beppe, in un'intervista a L'Avvenire, ha parlato così della sua fede interista."Interista da sempre e per sempre? Assolutamente, e andando avanti con gli anni 'peggioro'. Naturalmente, se è per lavoro, guardo la partita. Altrimenti, quando sono in casa, e si gioca il derby con il Milan o con la Juve, cammino per la camera, butto l’occhio. Poi abitando in zona San Siro, arriva prima il boato dello stadio rispetto alle immagini in tv. E capisco che abbiamo fatto goal"