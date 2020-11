Giuseppe Bergomi, ex calciatore dell'Inter e oggi telecronista e commentatore per Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Nerazzurra per parlare di un suo possibile ritorno in nerazzurro e di altri aspetti che riguardano il nostro campionato: "Un ritorno all'Inter? No, mi sono messo il cuore in pace, l'ultimo a provarci è stato Sabatini, gli ho detto che c'erano delle incomprensioni del passato, legate alle telecronache. Se parlo di Inter e Juventus subentrano dei problemi, ma questo lo sa anche l'azienda. Quello che ho nel cuore lo so solo io. L'argomento Calciopoli è spinoso, spesso gli ex Juve tendono a sorvolare. Nel '98 sentivi che qualcosa non quadrava nel sistema. In quell'anno la Juventus era talmente forte che avrebbe potuto vincere anche in maniera diversa; mi fermo qui".