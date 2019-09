Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, parla a La Gazzetta dello Sport di Gaetano Scirea, suo compagno di squadra con l'Italia a Spagna '82: ​Risento la voce di Gaetano che mi guida, alle mie spalle. Mi dice di andare avanti, di attaccare. Guardate l’azione del gol di Tardelli in finale: ci siamo io e Gaetano, due difensori, nell’area della Germania. Ora alleno i ragazzi e so quanto ci sarebbe bisogno di altri Scirea, in campo e fuori. A loro lo dico: guardate i suo video".