Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, oggi opinionista per Sky Sport, ha parlato del prossimo campionato di Serie A ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Manolas? Si tratta di un acquisto molto importante. In marcatura è uno dei migliori calciatori del campionato italiano di Serie A. L'unica pecca è che il Napoli perde in fase di impostazione non avendo più un regista difensivo come lo era Albiol. James Rodriguez tra Napoli ed Atletico? Da quello che so io il calciatore approderà alla corte di Ancelotti. Penso che il club spagnolo non sia poi così interessato al trequartista. Io amo Sarri, ma la Juventus rischia con lui. Il mister vuole cambiare la mentalità della squadra e non sarà semplice. Napoli ed Inter potrebbero approfittarne".