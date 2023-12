Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha parlato a Tuttosport delle rivalità con Milan e Juventus: "Rivale maggiore?Inizialmente il Milan, perché già nelle giovanili mi confrontavo con loro.Il derby è la partita che ho giocato di più, 44 volte; soffrivo nel prepararla, ma poi che gusto giocarla. Quando però nel 1995 arrivò Moratti, lui insieme ai gradi ex della Grande Inter come Facchetti e Mazzola, cambiarono la nostra visione e ci dissero che la rivale storica era la Juventus".