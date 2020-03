Beppe Bergomi, a Calciotoday, ha parlato di Juve-Inter a porte chiuse: "Indubbiamente giocare senza pubblico condiziona. Bisogna capire come reagiranno i giocatori, sicuramente la Juventus viene penalizzata visto che allo Stadium ha costruito il suo fortino. Sono partite che comunque ti danno la carica. Spero di vedere una gara intensa. Eriksen? Nel 3-5-2 di Conte non è facilmente inseribile un giocatore con le sue caratteristiche: lui ha due buoni piedi, è bravo a smarcarsi alle spalle del centrocampista, ha un buon tiro, fa gli assist, ma non ci si può aspettare intensità, recupero della palla e inserimento. Conte? Antonio non ha obblighi sotto questo profilo, ricordiamoci da dove è partito e di quanto abbia ridotto il gap dalla Juve. Peraltro se domani perde il Derby d’Italia secondo me è fuori dalla lotta. Questa situazione dei rinvii sta penalizzando fortemente l’Inter rispetto alle sue rivali”.