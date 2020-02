Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter e opinionista tv, ha commentato così al Club di Sky Sport il momento della Juventus, con particolare attenzione al centrocampo. Il vero problema dei bianconeri in questo momento, infatti, riguarda proprio la mediana, con il lento innesto dei nuovi acquisti stagionali. Ecco le sue parole: "Rabiot e Ramsey stanno facendo fatica ad inserirsi nel nostro contesto tattico. Poi, aver perso Khedira è stato un peso. I tifosi non capiscono, ma Khedira e Matuidi sono stati i titolari fino all'anno scorso. Però non capisco perché abbia questi vuoti".