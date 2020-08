2









Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, ha concesso una lunga intervista al Corriere dello Sport, nella quale ha parlato anche della stagione della Juve: "Delle tre soprattutto il Napoli che poteva eliminare il Barcellona se avesse fatto meglio all'andata. L'Atalanta ha fatto il massimo, mentre la Juventus, non avendo giocato bene tutto l'anno, non poteva far miracoli in Champions quando non aveva Dybala".



SUL LIONE - "Garcia merita grandi complimenti, in Italia è arrivato dietro la Juve e sembrava avesse fallito, ma è bravo e ora ha fatto bene".