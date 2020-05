Playoff sì, playoff no. L'ex difensore dell'Intere attuale commentatore tecnico, dagli studi di Sky ha commentato così l'iptesi: "Non ho un pensiero positivo sui playoff, credo che quando una squadra ha troppi punti di vantaggio non sia giusto che si confronti con una che ha 10/20 punti in meno. Restringendolo a squadre che hanno un massimo di 9 punti di distanza, se la stagione dovesse andare incontro a criticità, in questo modo, si possono considerare i playoff".