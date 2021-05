A Sky Calcio Club, Beppe Bergomi ha commentato la sconfitta della Juventus contro il Milan e, in generale, della stagione dei bianconeri: "Solitamente gli allenatori nuovi nelle prime partite prendono le misure e poi nel ritorno trovano una linea e vanno avanti su quella. Alla Juve è successo il contrario, le partite migliori sono arrivate nella prima parte di stagione, come col Barcellona o col Milan all'andata. Forse perché Pirlo non ha in mano lo spogliatoio, i giocatori non credono in quello che fanno"