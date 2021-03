Beppe Bergomi è intervenuto ieri sera a Sky Sport dove, tra le altre cose, ha fatto un commento sulla situazione in casa Juventus: "È difficile commentare la squadra di Pirlo, ha troppe assenze. Non ha mai cambiato il tipo di interpretazione, ma allo stesso tempo non è riuscito a dare un'impronta precisa come hanno fatto altre squadre. Morata deve giocare sempre perché è il calciatore che ti dà la profondità. Anche Dybala è uno che deve giocare ma spesso è stato indisponibile. Altri due che devono stare in campo sono Danilo e Cuadrado, fondamentali per la squadra. A centrocampo c'è qualcosa in meno rispetto alle squadre di Allegri e Sarri".