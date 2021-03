A TWM Radio, Beppe Bergomi ha parlato di Pirlo e della possibile conferma alla Juve: "I dirigenti stanno mandando messaggi di compattezza, sapendo delle difficoltà che avrebbero avuto. Però sei sempre la Juve, e secondo me dipende da come finisce la stagione. Dire che va bene arrivare quinti è difficile, eh… A fine stagioni trarranno le loro conclusioni, io per esempio non pensavo lasciassero andar via Sarri dopo aver vinto lo Scudetto".