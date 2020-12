Beppe Bergomi a Sky ha parlato così della Juventus: "Pirlo deve lavorare tanto, quello che propone è molto difficile e complicato, ma il calcio è più semplice di così. Ci sono giocatori che metterli insieme è difficile. Lo è stato per Allegri, per Sarri e per Pirlo. Deve mettere in campo i migliori, come ha fatto la Roma, quindi Dybala, Morata e Ronaldo. Poi una difesa a tre e un centrocampo senza rotazioni, e i giovani come Chiesa e Kulusevski inserirli con calma volta per volta. Ricordiamoci come è stato inserito il primo Dybala, piano piano. Con Ronaldo è difficile, ma deve lavorare ancora tanto".