Intervenuto negli studi di Sky Sport, l'ex calciatore dell'Inter Beppe Bergomi ha analizzato quella che è la lotta scudetto tra Inter e Juve, soffermandosi in maniera particolare sul calendario che dovrà affrontare la squadra di Inzaghi."​Ci sarà sempre una partita di rincorsa che sarà con l'Atalanta, che sarà incastrata in una settimana molto piena. Va a Firenze, poi la Juve e poi inizia la coppa. Per questo in quel momento l'Inter deve avere tutti i giocatori a posto. A centrocampo ha delle rotazioni importanti, in avanti invece cambia quando non ci sono i titolari".