Le parole dia Sky:"Non so più cosa dire sulla Juve. Da quanto continuiamo a dire che non gioca bene? Il problema sussiste sempre quando arriva Allegri. Non so più nemmeno io cosa dire. Se penso che a un certo punto lo scorso anno era a -16, mentre se avesse battuto l’Inter sarebbe andata a -3, dove sta la verità? Che bisogna giocare meglio sì, vedere qualcosa di diverso sì, perché la gente e il tifoso lo vogliono. Poi mi fermo lì, sospendo il giudizio".