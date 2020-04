L'ex difensore dell'Inter, Beppe Bergomi, ospite a Sky Calcio Club, ha parlato anche di Juventus. Ecco le sue dichiarazioni: "Quali sono state le due partite che la Juventus ha giocato meglio quest'anno? Le due partite contro l'Inter; perchè ha bisogno di avversari all'altezza per trovare le giuste motivazioni. Dybala? È un grande giocatore, non è un grande campione né un fuoriclasse. Ci sta che possa partire fuori in questa Juventus dove c’è Cristiano Ronaldo che condiziona tutti gli altri. Il campione e fuoriclasse è indiscusso nella Juve e nella nazionale. Dybala non lo è in nessuno dei due”.