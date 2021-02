Beppe Bergomi su Sky Sport ha commentato il pareggio per 2-2 tra Stella Rossa e Milan nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League: "Con Mandzukic ci vuole pazienza, va aspettato e deve raggiungere la condizione ottimale. Lui non è Ibrahimovic, lo svedese una palla alta la controlla e la mette a terra mentre lui la spizza. Secondo me rende meglio un po' più spostato piuttosto che centrale, anche se può fare il centravanti". Un tipo di ruolo, quello da esterno di Mandzukic, che i tifosi della Juventus ricordano molto bene.