Fiorentina-Juventus, il commento di Bergomi

Beppeè intervenuto negli studi di Sky Sport per commentare la dura sconfitta di ieri della Vecchia Signora contro la Fiorentina. Queste le sue parole:"Più che l’aspetto tattico, sotto l’aspetto identitaria mi chiedo dove sia la Juve. In questo momento non c’è quest’aspetto. Giuntoli ha detto “eh ma voi avete parlato di scudetto”, tu sei alla Juve e ce lo rinfacciano. Mancano giocatori di personalità".