L'ex calciatore dell'Inter, Beppe Bergomi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky, dove ha parlato anche di Romelu Lukaku.'Io sto aspettando le sue dichiarazioni per quanto successo quest’estate perché se dice ‘al Milan no mai’, ‘alla Juve no mai’ e poi i primi accordi li vai a fare con queste due società è ovvio che il tifoso si senta tradito'.