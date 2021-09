Beppedagli studi di Sky Sport ieri sera ha analizzato la prestazione della Juventus contro il Milan all'interno della trasmissione di Fabio Caressa chiamata il Club. Ecco le parole dell'ex bandiera interista, oggi apprezzato commentatore calcistico: "Mi è piaciuto Dybala che ha giocato da uomo squadra. A Danilo do 7 perché dà sempre grande equilibrio. La Juventus mi ha sorpreso per i primi 60 minuti che ha giocato, mi ha impressionato".La Juve ha condotto un'ottima gara ma è rimasta vittima ancora della sua tendenza a farsi rimontare in questo inizio stagione: solo 1-1 all'Allianz Stadium.