Beppe Bergomi ex calciatore dell'Inter e attuale telecronista ha parlato, durante la puntata di Sky Calcio Club, del ruolo della Juventus nel prossimo campionato e sulla possibile ripresa della serie a. Ecco le sue dichirazioni: "​Khedira starà bene e sarà pronto per poter dare il proprio contributo. Ramsey può far gol. La Juventus le partite le vince nei secondi tempi con i cambi. La Juventus può avere, in questo tipo di situazioni, la qualità per fare la differenza, e con i 5 cambi ancora di più".